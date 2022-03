Anna Lewandowska nie może jeszcze ochłonąć po Tygodniu Mody? Pokazała nagranie z NIEPUBLIKOWANYMI wcześniej stylizacjami...

Kobieta 31 min. temu zgłoś do moderacji 85 3 Odpowiedz

Wstydziłabym się i psychicznie bym nie dała rady. Tyle bólu dookoła. Dziś widziałam matkę z Ukrainy, która jedno dziecko tuliła gdzieś na podłodze na dworcu i płakała z tak potwornym bólem w oczach, bo drugie dziecko straciła na wojnie. Nie dałabym rady zajmować się czymś takim, ubierać się w te wszystkie ciuchy, robić zdjęcia, wyginać się, wrzucać te zdjęcia, gdy tak blisko nas ludzie przeżywają piekło na ziemi. Co to ma być, o co chodzi w tym wszystkim…