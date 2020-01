Anna Lewandowska odpowiada na DRWINY z gęsiego tłuszczu: "Niech każdy robi to, co chce! MOJEMU DZIECKU POMOGŁO"

"Słuchajcie, u nas jest dzisiaj śnieg, energia, full power, już jesteśmy zdrowi, do przedszkola, do roboty. (...) Pytacie tutaj, wysyłacie różne screeny odnośnie mojej propozycji na domowe leczenie. Niech każdy robi to, co chce. Niech każdy stosuje takie rzeczy, które by może twojemu dziecku pomagają. Mojemu dziecku pomogło, trzy dni, zdrowa, szczęśliwa, uśmiechnięta i to jest najważniejsze. Chyba, że wybieracie od razu podanie antybiotyku, to już zostawiam wam" - skomentowała Lewandowska.