Anna Lewandowska pokazała babcię! "JOLA JEST COOL" (FOTO)

Anna Lewandowska bardzo filtruje to, co wrzuca do mediów społecznościowych i mimo popularności zachowuje sporą część życia prywatnego tylko dla siebie. Celebrytka nie pokazuje twarzy córek i bardzo okazjonalnie dzieli się wspólnymi fotografiami z ukochaną mamą Marią Stachurą czy bratem Piotrem. W zamian za to publikuje dużo postów "motywacyjnych", które, szczerze mówiąc, często wypadają osobliwie...