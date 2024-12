Anna Lewandowska pokazała niepublikowane dotąd zdjęcie z czasów ciąży. Pozowała w bikini z Klarą na rękach

To tylko część absurdów reszta u źródła. Portal ceny rolnicze. Ostrzegaliśmy przed ustawą, gdzie – tak to się dzieje w polityce, że pod pozornie takim moralistycznym pretekstem wprowadzone są rozwiązania, które mają bardzo dużo wspólnego z pieniędzmi. I w tej chwili jest przeprowadzana przez Sejm ustawa tzw. łańcuchowa. Ona jest sprzedawana opinii publicznej, że chodzi o to, żeby psy nie były na łańcuchu. W praktyce tam jest bardzo dużo regulacji, które moim zdaniem są antyzwierzęce – uważa wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Bosak. - Na przykład ma być całkowicie zlikwidowana populacja zwierząt hodowlanych w fermach zwierząt futerkowych, mają być wykastrowane wszystkie zwierzęta domowe przymusowo, co jest moim zdaniem aberracją. Jeśli ktoś ma psa czy kota, będzie musiał go w ciągu pół roku od wejścia do tej ustawy wykastrować. Uważam, że jeżeli jakiś właściciel chce swojego pieska czy kotka wykastrować, powinien mieć taką możliwość, ale to nie powinien być przymus. To jest dla mnie aberracja – powiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w Polsat News w programie Graffiti.