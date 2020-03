Anna Lewandowska prezentuje ciążowe krągłości podczas zmysłowego tańca na schodach (FOTO)

Ola 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Jak czytam to wszystko , to żaluje ,że żyje w tym kraju ,natomiast nie żaluje że patrze tylko ma swoje dzieci i swoja d... Żali Was , waszego myslenia ,że bogata to pusta.. To takie polskie. Dlatego wiekszosc polakow zyje od msc do msc . W innych lrajach,niedaleko ,ludzie szanuja sportowcow ,podziwiaja fajne auta a u Nas takich ludzi się hejtuje. Najlepiej wspierac madki z 10/dziecmi ,kupic wille z basenem i szampana...