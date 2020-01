Anna Lewandowska REAGUJE na "oskarżenia" wielbicielek Ewy Chodakowskiej. Fani nie mają wątpliwości: "MA NA MYŚLI CIEBIE"

Pierwsze doniesienia o konflikcie Ewy Chodakowskiej i Anny Lewandowskiej zaczęły pojawiać się właściwie od samego początku ich medialnej kariery. Choć w kuluarach od dawna mówiło się o nieskrywanej niechęci obu pań względem siebie, najpopularniejsze trenerki fitness w Polsce robiły dobrą minę do złej gry, udając, że wcale ze sobą nie rywalizują, od czasu do czasu pozwalając sobie na wbicie szpili konkurentce. Wszystko zmieniło się po awarii Facebooka sprzed kilku dni, która pozwoliła każdemu dotrzeć do informacji na temat tego, kto dokładnie sprawuje pieczę nad profilami naszych ukochanych gwiazd.