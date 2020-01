Podejrzliwa Ewa Chodakowska odpowiada na komentarze fanów: "A może jesteś z AGENCJI KONKURENCJI?"

Tymczasem, jak udało ustalić się Pudelkowi, dostęp do facebookowego profilu "Chody" ma aż 12 osób. Słynąca z braku dystansu do siebie trenerka natychmiast nagrała emocjonalny filmik, w którym poinformowała, że chodzi o rodzinę i reklamodawców.

Z histerii Ewy zdążyła już zakpić Kasia Nosowska. Również część obserwatorów instagramowego profilu trenerki zaleca Ewce nieco większy dystans do całej historii.





Nikt nie "krełuje mojego wizerunku". Masakra te snapy, te wiadomości. To jest wszystko takie żałosne - czytamy w komentarzach.





Jak można było się spodziewać, Chodakowska natychmiast odpowiedziała:





Jak coś w życiu osiągniesz i ktoś ci będzie chciał to odebrać, mówiąc, że za tym, co stworzyłaś stoi banda ludzi, która za ciebie myśli, mówi, tworzy strategie, która jest spójna z kreowanym wizerunkiem, to pogadamy. Tymczasem nie masz pojęcia, jak to jest. A może jesteś z agencji konkurencji? Teraz to już nic mnie nie zdziwi - zasugerowała wyraźnie poirytowana.