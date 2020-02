Anna Lewandowska rozpływa się nad córką: "Duma Klary jest tym większa, kiedy widzi, że ciocie i wujkowie ćwiczą razem z nią"

W małym ciele zdrowy duch. To co czuję, kiedy widzę jak Klarcia chce być z nami i uwielbia ruch, jest bezcenne. Obserwuję, jak wielki wpływ na nasze dzieci ma to, co robimy, jakie mamy pasje i hobby. Cieszę się, że mojej córeczce sprawia to taką radochę. Bez namawiania, sama zadecyduje.To szczęście i duma Klary jest tym większa, kiedy widzi, że ciocie i wujkowie na Camp by Ann ćwiczą razem z nią. Mała wojowniczka - napisła dumna Lewandowska.