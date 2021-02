Anna Lewandowska świętuje 9. miesiąc Laury: "Dzięki niej MAM TĘ MOC" (FOTO)

Malboro 16 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

"Dzieci, radość i motywacja dla rodziców" kon by sie uśmiał :-D mój stary pil, moja mama miała zero czasu dla mnie, bo musiała dogadzać staremu, żeby sie nie awanturował... no chyba, ze o taka radość i motywacje chodzi....