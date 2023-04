Anna Lewandowska zaciągnęła Roberta i córkę na plan zdjęciowy. Laura padła ze zmęczenia... (ZDJĘCIA)

Regina 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Widać dzieci maja dosyć, ale psychiczna mamusia mówi : No jeszcze tylko jedno zdjęcie, no stań tu, a nie nie tak, to jeszcze jedno zdjęcia i jeszcze jedno a co tam dziecko…niech ludzie zobaczą, że ekipa filmowa jest, jaka ja światowa…dramat, ciagle jej mało atencjuszka