Anna Lewandowska zaliczyła wizerunkową PORAŻKĘ przez "aferę" z pozwami. Eksperci: "OGROMNY BŁĄD"

Burza po zdjęciu Anny Lewandowskiej. Maja Staśko i Edyta Litwiniuk zabierają głos

Wizerunek sympatycznej dziewczyny, swoim przykładem i pracą motywującej innych do ćwiczeń, zamieniła na zadufaną w sobie celebrytkę, której wydaje się, że stoi ponad innymi . Lewandowska zdaje się nie rozumieć, że popełniła błąd i że jej status jako osoby publicznej nie daje immunitetu na krytykę. Wręcz przeciwnie, a wysyłając żądania do Staśko zadziałała na swoją szkodę, bo powinno jej zależeć na pokazywaniu się jako fajna, tolerancyjna osoba, z którą łatwo się utożsamiać - mówi specjalista od PR.

Rzeczywiście Anna Lewandowska popełniła błąd emitując film, którego intencji odbiorcy nie zrozumieli. (...) Dobrze, że (...) przeprosiła i rzeczywiście niepotrzebnie podejmowała kroki prawne wobec blogerki ją krytykującej . To sprzeczne sygnały - bo jeśli przeprosiny są szczere i autentyczne, to należy także otwarcie odpowiedzieć na krytykę - mówi Misiecka.

Pani Anna nie może oczekiwać, że będzie spotykać się tylko z aprobatą, bez względu na to, co robi. Popełniła błąd, została skrytykowana i na tym powinna się skończyć ta historia. Albo przyznajemy się do błędu i okazujemy skruchę, przyjmując z pokorą krytykę, albo przepraszamy pod publiczkę i zatrudniamy sztab prawników, by rozpętać kolejną burzę. Na pewno pozostanie niesmak po całej sytuacji. Znajdzie się grupa fanów, którzy po tej aferze po prostu przestaną wierzyć w szczere intencje Anny Lewandowskiej - kwituje.