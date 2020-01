Anna Lewandowska zasiądzie w jury wyborów miss

Za Anną Lewandowską trudno nadążyć. Żona najlepszego polskiego napastnika co chwilę ogłasza, że angażuje się w nowy projekt. Dzięki temu mamy już porady dla mam, aplikację do ćwiczeń, zestaw zdrowych przekąsek dla zabieganych, kalendarze z wizerunkiem karateczki, książki z przepisami, restaurację ze zdrową żywnością, markę kosmetyków i to nadal nie wszystkie jej zawodowe aktywności.