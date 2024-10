Anna Markowska w zeberkowym bikini wygina śmiało ciało na wakacjach w Saint-Tropez

Anna Markowska zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Top Model". W 2018 r. dotarła do finału 7. edycji show i choć nie udało jej się wygrać, śmiało można stwierdzić, że dziś to jej gwiazda świeci jaśniej od pozostałych finalistów. Nie jest to jednak zasługa wyłącznie jej dokonań na polu zawodowym.