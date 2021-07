Anna Mucha grozi tabloidowi, który napisał, że będzie miała dziecko: "Wara od mojej macicy! ROZNIOSĘ WAS!"

Teraz z kolei Mucha idzie na "wojnę" z tabloidem, który poinformował, że Anna "będzie miała dziecko z Jakubem Wonsem". Taki wniosek wyciągnięto na podstawie tego, co celebrytka powiedziała w jednej z relacji na Instastories.

My jeszcze dzieci w tej chwili nie mamy, ale będą. Będą... - mówiła do Jakuba w trakcie jazdy samochodem.

Pragnę również poinformować, że aktualnie biorę udział w czterech różnych produkcjach (od serialu "M jak miłość" począwszy), które są w trakcie realizacji i każde tego typu insynuacje i zaglądanie do macicy powoduje u mnie stres i przekłada się na poczucie niepewności producentów - a zatem, jeśli z powodu takiego gó*nianego newsa, ja będę narażona na pytania, nieprzyjemności czy wręcz ryzyko utraty pracy, to was ROZNIOSĘ! Wara od mojej rodziny i macicy! - ostrzega Mucha.