Anna Mucha staje w obronie Barbary Kurdej-Szatan: "Jesteście słabeuszami. Jesteście po prostu SMUTNYMI LUDŹMI"

W związku z pandemią koronawirusa gwiazdy masowo apelują o pozostanie w domach. O wpis zachęcający do tego, by w najbliższych tygodniach zrezygnować z niepotrzebnych wyjść, pokusiła się także Barbara Kurdej-Szatan. Choć początkowo celebrytka stanowiła wzór do naśladowania, bowiem nie wyściubiała nosa z domu, spędzając wieczory na koncertowaniu w sieci i czytaniu bajek, ostatnim wpisem zraziła do siebie część obserwatorów.

Basia udostępniła zdjęcie z samochodu, w którym zapozowała wspólnie z mężem, "przy okazji" reklamując markę Jaguar. Pod jej niepozornym postem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy oburzonych internautów, zarzucających aktorce hipokryzję. 34-latka nie zamierzała ukrywać, że krytyka jest jej obojętna i wdała się w żarliwą dyskusję z "fanami".

Po stronie celebrytki, której przyszło zmierzyć się z falą krytyki, stanęła koleżanka z branży. Na wsparcie Kurdej-Szatan w tych trudnych chwilach zdecydowała się Anna Mucha. Kontrowersyjna jurorka Dance Dance Dance pokusiła się o serię nagrań, w których broni "blondynki Playa".

Ja rozumiem, że cała ta sytuacja jest stresogenna i nieprzyjemna. Że siedzenie w domu czasami może wywoływać u niektórych stres. Czasami może weryfikować nasze oczekiwania wobec życia, tudzież zderzamy się z rzeczywistością. Ale to, co do mnie dociera i sposób, w jaki atakujecie, i w ogóle fakt, że atakujecie Baśkę Kurdej-Szatan, jest grubą nieprzyzwoitością - zaczęła solidaryzująca się z Basią Ania.

Mucha w ostrych słowach zwróciła się do tych, którzy "zaatakowali" Kurdej-Szatan:

Ja rozumiem, że z ludzi wychodzi to, co brzydkie, złe i niefajne, ale atakowanie Baśki jest po prostu niesmaczne i słabe. Jesteście słabeuszami, jesteście po prostu smutnymi ludźmi. Mówię o atakujących, żeby była jasność - zaznaczyła.

W dalszej części nagrań nie szczędziła komplementów w stronę koleżanki:

Możecie mi wierzyć lub nie, ale Baśka jest jedną z najlepszych osób, jakie znam. Najbardziej empatycznych, wesołych, ciepłych, serdecznych, myślących o innych. Widziałam Baśkę w różnych sytuacjach, widziałam ją w szpitalach, kiedy starałyśmy się rozbawić dzieciaki chore na bardzo ciężkie choroby. Zresztą nieważne, widziałam Baśkę w różnych sytuacjach i zawsze zachowywała się wzorowo, zawsze zachowywała się przyzwoicie. Zawsze potrafiła walczyć o swoich bliskich, o sprawiedliwość. Walczyła o to, by inni widzieli coś więcej, niż tylko czubek własnego nosa. Baśka jest dla mnie takim człowiekiem, który zmienia świat na lepsze - zachwalała celebrytkę, by następnie wystosować apel do w stronę internautów:

W związku z tym apeluję o więcej tolerancji, więcej zrozumienia, więcej miłości do bliźniego. I naprawdę, jak nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przynajmniej przyzwoicie, a jeśli tak bardzo nie jesteś w stanie się powstrzymać przed negatywnymi komentarzami i hejtem, to proponuję, żebyś po prostu przestał obserwować konta, które wywołują w tobie tak negatywne emocje. Po co się karmić negatywnymi emocjami? - skwitowała Ania.