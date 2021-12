Anna Popek ogłasza ADWENTOWY DETOKS od Instagrama! "Telefon pod ręką rozprasza i KUSI"

Kochani Moi, z uśmiechem żegnam ten dzień. Chcę podziękować wszystkim, którzy pod moimi postami w różnych mediach piszą życzliwe komentarze. Dziękuję także tym, którzy nie piszą nieprzyjemnych. Ugryźć się czasem w język, by drugiej osobie niepotrzebnie nie sprawiać przykrości, to dowód pewnej wrażliwości i kultury osobistej. Dzisiejszy mój wpis to ostatni przed adwentowym detoksem, który właśnie rozpoczynam ( wiem, wiem że Adwent już trwa !) - czytamy w najnowszym wpisie Popek.

Póki co prezenterka nie zdradziła, na jak długo znika z sieci. Wyjaśniła jednak, że w okresie przedświątecznym ma zamiar skupić się na rodzinie i jednocześnie jak najlepiej przygotować do zbliżających się świąt. Jak podkreśliła, nie potrzebuje więc niepotrzebnych rozproszeń.

Chcę w pełni skupić się na relacjach z moimi najbliższymi, a telefon pod ręką rozprasza i kusi, by zajrzeć i sprawdzić, co się dzieje tu czy tam. Chcę także dobrze przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia. Nie wiem jeszcze, jak długo potrwa ta przerwa, ale na pewno ciepło o Was wszystkich myślę! Dbajcie o siebie! - zakończyła.