Anna Popek wzbrania się przed pomocą dla uchodźców: "A co stałoby się, gdyby zajmowali tutaj domy, GWAŁCILI KOBIETY, ZABIJALI?"

Dla mnie dzikusami, dziczą i obrzydliwymi egoistami są moi rodacy (ze wspaniałymi wyjątkami oczywiście)Tak, tak nie przesłyszeliscie się. W biedzie poznaje się prawdziwych przyjaciół i serdecznych ludzi. Przodkowie tych migrantów wielu z nas przyjęli po wojnie. W tym głodne, przestraszone, zawszone polskie dzieci. Zostaliśmy ciepło przez nich powitani, a my czym im odpłacamy? Głupimi memami jak są polewani wodą, heheszki z tego, że powinna być sroga zima, że powinno się do nich cytuję ,,szczelać" że po co tu przyszli, że są terrorystami, gwałcicielami, że zastawiają się dziećmi, że rzucają kamieniami, że idą po socjal, że mają drogie ubrania, że celebryci ich bronią i o zgrozo pomagają. To wszystko z waszych komentarzy. Czy ktoś pomyślał o tym że Ci ludzie sprzedali swój dobytek, zabrali zgromadzone oszczędności (stąd te ubrania) i wyjechali ze swoich krajów, część do rodziny, niektórzy do pracy, inni po pomoc medyczną, jeszcze inni uciekali przed wojną i biedą. Czy to tak ciężko pojąć? Są wywiady dziennikarza CNN z migrantami ogólnodostępne w sieci. To, że się tu dostali to wina Łukaszenki, który ich oszukał. Jeden z migrantów opowiadał nawet o tym, że mieli nakaz rzucania kamieniami w nasze służby, to Polska ich wpuści do siebie i dalej na zachód. Pewnie, że granic trzeba bronić, ale trzeba też mieć trochę ludzkich uczuć i stanąć na wysokości zadania, zapewniając przynajmniej kobietom i dzieciom jakiś ciepły kąt do spania oraz jedzenie, zanim wrócą do domu. Jak tu ktoś pisał poniżej, jest wiele nieużywanych obiektów świetlice, szkoły itp. Nie pozwólmy na takie barbarzyńskie traktowanie bliźniego! Oby żadne dziecko już nie umarło na naszym pograniczu! Pani Popek, wstyd za takie poglądy!