Anna Popek zwiedza Waszyngton w towarzystwie torby Chanel. "Zapowiadają się wielkie zmiany"

Przeciwnicy Trumpa w kółko strasza nakręcanie. przez niego spirali nienawisci. Ale Trump już przecież był prezydentem i był to bardzo dobry czas dla świata. Mnie przeraża za to fakt, że w największym ponoc mocarstwie świata można było odciąć urzędującemu prezydentowi dostęp do Twittera, a jeszcze bardziej to, że w czasie kampanii 2 razy próbowano go zabić, za wszelką cenę nie chcąc dopuścić do jego wygranej. Dziwne, że tym nie widzą ani grama nienawisci.