Anna Powierza rozplątała dredy. Dobra zmiana? (WIDEO)

Witam.Mam problem z rodzina Ślązaków od mojego chlopa.Patrza dosyć stereotypowo .Przeszkadza im to że jestem starsza od niego że jestem po rozwodzie i nie chcą mnie poznać ani ze mną rozmawiać.Z moimi rodzicami nie chca się poznać bo sa z miasta i oni nie chcą x nimi rozmawiać ani ich poznawać.Jestesmu razem 2 lata.Nifdy nie byłam u nich bo oni każą mi jeździć samemu do nich.Podibno już im nie przeszkadza że nie jestem po rozwodzie ale nie chcą mnie poznać i że mną rozmawiać.Pytam się chłopa o co chodzi.On nie wie.Jegi matka zapraszała nas razem na odpust do Kościoła a potem na obiad ale chłop odmówił i nie chciał żebyśmy tam poszli.Jego siostra podobno jest zaborcza i tylko z nim chce spedzsc czas i zawsze mówił przyjedź i o mnie nawet nie wspomina.Nie mówią mu żeby się że mną rozstał ale nie mogę tam przyjść i nie wiem o co chodzi.Tutaj do nas nie przyjadą.Zachowanir mojego faceta w tej sprawie jest dosyć dziwne bo sam przyznal mi się co do tego że jego siostra mi się narzucs i jest zaborcza i nazwał ją toksyczna.On nie będzie z nimi tego tematu poruszać bo nie będzie z nimi się wadzić ale mówi że mamy tam razem się wścisnsc na święta.Dla mnie to jest wszystko dziwne