Anna Powierza zerwała z ojcem swojego dziecka PRZEZ ODKURZACZ?! "Nikt nie lubi sprzątać"

Biurowna 23 min. temu

Moja znajoma z pracy również zerwała ze swoim narzeczonym ale ona zrobiła to z powodu kibelka. W rurach panowało zbyt wysokie ciśnienie i jej narzeczony miał to już naprawić dawno dawno temu tylko że on zawsze to odkładał, obiecał że w końcu naprawi ale nie naprawił i doszło do wypadku. Znajoma załatwiła swoje potrzeby i jak chciała spuscic wodę to toaleta dosłownie wybuchła a woda z odchodami i sikami poleciała jej na twarz. Wtedy się wkurzyła i ostatecznie zerwała z nim bo ona nie chciała mieć w domu takiego lenia jak on. I dobrze bo sama bym to zrobiła dawno temu. Nawet do hydraulika nie chciało mu się dzwonić bo on niby by to jeszcze bardziej popsuł, tak mówił.