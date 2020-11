Anna Wendzikowska i jej obciągnięte stópki na rurze odpierają atak zgorszonej internautki: "TRAGEDIA"

Długie dni spędzone na wyczekiwaniu kolejnego lotu na egzotyczne wyspy Annie Wendzikowskiej umila ostatnio taniec na rurze , który spodobał jej się tak bardzo, że swoją pasją próbowała zarazić już nawet 5-letnią córkę . Jak dotąd celebrytka odbyła co prawda zaledwie 8 lekcji, jednak wnioskując po zdjęciach, które dodaje na Instagrama, można by przypuszczać, że jest już prawdziwą ekspertką w tej dziedzinie.

Anna Wendzikowska uczy się tańca na rurze

Niech pani idzie Rozenkową obserwować. To też gwiazda, a raczej gwiazdessa TVN. Ania Wendzikowska jest prawdziwa w tym, co robi i reklamuje. Płakać to tu nikt nie będzie. Zawsze można zamiast TVN to TVPiS włączyć - wystukała fanka Wendzikowskiej, która w obronie swojej ulubienicy gotowa była zmieszać z błotem inną gwiazdę.