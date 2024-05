Anna Wendzikowska w bikini KARMI LAMY i rozprawia o naturze. Fajnie ma? (WIDEO)

Po rozstaniu z telewizją Anna Wendzikowska chyba nie narzeka na nadmiar wolnego czasu. Celebrytka i zarazem jedna z większych podróżniczek polskiego show-biznesu niemal non stop jest na wakacjach, co oczywiście skrupulatnie relacjonuje internautom za pośrednictwem mediów społecznościowych. Trzeba przyznać, że jej instagramowy profil zaczyna przypominać katalog z najlepszego biura podróży z całą serią starannie wyselekcjonowanych fotografii i nagrań.

Wkrótce Anna Wendzikowska wyleci na kolejne wczasy, o czym zresztą poinformowała swoich fanów. Tym razem będzie to uwielbiane przez wszystkich celebrytów Bali. Zanim jednak celebrytka wyruszy do eksplorowania kolejnych najdalszych zakątków świata, to najwidoczniej postanowiła wszystkim przypomnieć swoją ostatnią podróż.