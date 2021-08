Antek Królikowski i Joanna Opozda zapłacą FORTUNĘ za wesele! Szykuje się impreza roku?

Miłość Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy do łatwych z całą pewnością nigdy nie należała. Po miesiącach publicznego obnoszenia się ze związkiem na każdej możliwej ściance w stolicy para przeżyła bardzo poważny kryzys. Ostatecznie jednak gołąbeczkom udało się dojść do porozumienia i od dobrych kilku miesięcy ponownie funkcjonują w przestrzeni publicznej jako para. Układa im się najwyraźniej na tyle pomyślnie, że postanowili przypieczętować swój związek świętym węzłem małżeńskim.

Naturalnie Antek Królikowski i Joanna Opozda zadbają również o żołądki biesiadników wznoszących toasty za ich zdrowie. Restauracja przy obiekcie specjalizuje się w kuchni polskiej i francuskiej. Cena od osoby to koszt co najmniej 400 złotych. Pakiet wysokoprocentowych trunków to natomiast kolejne 110 złotych.