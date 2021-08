Antek Królikowski ogłasza: "Ostatni dzień NA PLANECIE SINGLI" (FOTO)

Jeszcze do niedawna wielu poważnie wątpiło w to, że Antek Królikowski kiedykolwiek się ustatkuje. Wszystko zmieniło się, gdy kochliwy aktor związał się z Joanną Opozdą. Nie jest tajemnicą, że relacja pary bywała burzliwa - w grudniu ubiegłego roku dopadł ich poważny kryzys, który doprowadził do rozstania. Ostatecznie jednak zakochani dali sobie kolejną szansę. Na początku lipca poinformowaliśmy Was natomiast, że para postanowiła się pobrać.