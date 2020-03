Antek Królikowski pokazał nekrolog taty: "Odszedł nasz ukochany Mąż, Tata, Syn, Brat, Dziadek i Wujek"

megg 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Widzieliście dzisiejsze story na IG Franka Rumaka z Love Island? Na pytanie czy w dobie koronawirusa on i ta jego Pula nie boją się latać po świecie - ostatnio: Singapur (ona), Dubaj i Tajwan (on i ona), Afryka (ona) - odpowiedział, że koronawirus to mit... Odważne stwierdzenie jak na kogoś kto ma usunięte węzły chłonne po raku jądra... Jeśli on i ta jego gwiazda zawlecze to gówno do Polski to mam nadzieję, że każdy portal zadba o to, żeby wszyscy o się o tym dowiedzieli i zestawi to z tym jego newsem z IG story!