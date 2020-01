Antek Królikowski pokazał fotografię z ojcem. Fani: "Dobrze widzieć was razem"

Ostatnie tygodnie z pewnością nie były najłatwiejsze dla rodziny Królikowskich. Pod koniec grudnia Paweł Królikowski trafił na oddział neochirurgii do jednego z warszawskich szpitali. Hospitalizację aktora "Rancza" oraz jurora programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" potwierdził wówczas jego syn Antoni .

Problemy Pawła rozpoczęły się w 2015 roku, kiedy to aktor poddał się operacji usunięcia tętniaka mózgu. Niedługo po zabiegu w ciężkim stanie ponownie trafił do szpitala. Jako że obecnie Królikowski wciąż poddawany jest leczeniu, kontaktami z mediami zajęła się jego żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Aktorka zdradziła, że chociaż jej małżonek wciąż jeszcze nie może zostać wypisany do domu, jego stan uległ znacznej poprawie.