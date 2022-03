Antek Królikowski przedstawi SWOJĄ WERSJĘ ROZSTANIA? "Wszystkiego dowiesz się w SWOIM CZASIE"

Gosciu 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Powiem tak. Jaki AK jest to cała Polska wie. Kochliwy imprezowicz , który pomimo lat 33 zachowuje się beztrosko i jest lekkoduchem. Piotruś Pan w czystej postaci. Dziewczyny które się z nim wiązały doskonale o tym wiedziały.Skoro był w związku z Joanną i ten związek po jakimś czasie się rozpadł i się rozstali to coś już było nie tak skoro podjęli taką decyzję. I nagle po paru miesiącach rozłąki znowu się zeszli. Powiem tak. Jeżeli ktoś przez całe życie był taki jak Antek to przez parę miesięcy ta osoba się nie zmieni nie ma szans nawet jeżeli się kogoś kocha. Zmiana mentalności i charakteru to proces długotrwały i to bardzo. Nie, że bronię AK. Moją intencją nie jest jego obrona i ocena jego postępowania. Fakt jest taki że zerwał relację z żoną w najgorszych z możliwych momentów. Ciąża jej ciężki przebieg, poród i połóg. To ciężkie chwile dla kobiety która w takim okresie powinna mieć szczególne i największe wsparcie ze strony męża. Małżeństwo to nie zabawa tylko życie. Nie można sobie kiedy się chce oddać wiaderka , łopatki i grabek i pójść sobie z piaskownicy do mamusi bo zabawa mi się znudziła i towarzystwo innych dzieci też. Powiem tak. W zdecydowanej większości związków jak się źle zaczyna dziać to wina przeważnie leży po obu stronach.