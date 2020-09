Antek Królikowski przybiją piątkę Bartłomiejowi Misiewiczowi! "Zawsze chciałem go poznać"

Aktualnie Antek Królikowski najczęściej pojawia się w produkcjach najbardziej płodnego polskiego reżysera, Patryka Vegi. Do tej pory aktor miał już okazję wystąpić aż w czterech "dziełach" filmowca, który zachwycony współpracą, zdążył już okrzyknąć go mianem polskiego Leonardo DiCaprio. Praca na planie ostatniego filmu Vegi Pętla okazała się dla Królikowskiego na tyle intensywna, że jak przyznał w rozmowie z Pudelkiem "wjechała mu na banię".

Póki co Antek nie zwalnia jednak tempa i już przygotowuje się do kolejnej, tym razem pozytywnej roli. We wtorkowy wieczór 31-latek postanowił za to wywiązać się z celebryckich obowiązków i wybrał się na pokaz mody. Podczas eventu doszło jednak do niespodziewanego incydentu, którego aktor nie zapomniał zrelacjonować na Instagramie.