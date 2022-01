Antek Królikowski publikuje WYMOWNY WPIS po awanturze z udziałem ojca Opozdy. Anna Kalczyńska komentuje: "I ŚMIESZNE, i straszne"

Ostatnie dni z pewnością nie były łatwe dla Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. W miniony weekend matka aktorki w towarzystwie zięcia i córki udała się do domu w Busku-Zdroju zajmowanego przez męża i jego "znajomą", by zabrać swoje rzeczy. Na miejscu rozegrał się jednak prawdziwy dramat. Ojciec Joanny, Dariusz Opozda, nie chciał wpuścić żony na posesję. Gdy tej mimo wszystko udało się wejść na jej teren, mężczyzna zaczął strzelać do członków rodziny. Siostra Joanny trafiła do szpitala.