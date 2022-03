Antek Królikowski "reaguje" na debiut KOCHANKI na Pudelku! "Udałem się po poradę do pani MECENAS"

Pompon 43 min. temu zgłoś do moderacji 344 39 Odpowiedz

Takie święte tutaj wszystkie jesteście. Same rozwodniczki albo w nieszczęśliwych małżeństwach tak naprawdę. Ale jakby ktoś oceniał wasze życie, to byście piały że rozwód konieczny, cudowny, bo męka ze starym. Ale jak w grę wchodzi celebryta, którego nawet na oczy nie widziałyście, to byście go zlinczowały - takie cnotki, obrończynie moralności. Hahahaha hipokrytki. Patrzcie w swoje macice! Stop patrzeniu komuś do łóżka!