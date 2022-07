Antek Królikowski wychodzi ze szpitala, po czym odjeżdża SKUTEREM (ZDJĘCIA)

Hmmmm 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zawsze kiedy jest pod szpitalem to są tam papparazi… dziwne…. Dowody na manipulacje antka: 1.kiedy reporter pudelka zapytał go (Michał dziedzic) czy zdradził żonę odpowiedział ze nie i zwyzywał dziennikarza od kmiotow mówiąc „ze nie ma pojęcia o czym mówi” jak widać pojęcie miał a Antkowi na rękę było to ze Asia nigdy tych plotek wczensiej nie potwierdziła. 2.Urządził patogale, chciał żeby Putin bił się Zalenskim. Pozniej kłamał ze od początku chodziło o „grę w szachy” na gali gdzie ludzie się okładają pięściami… 3.Pokazał screeny przelewow sprzed narodzin dziecka, sugerując ze to alimenty na ich syna. Daty pokazują ze przelewy były z 2021 i były słane na ich wspólne konto (Joanna odparła zarzuty mówiąc ze przelewy były na ich wspólny dom na który płacili po równo) 4.Mówi ze płaci alimenty, skoro je płaci dlaczego ściga go komornik? 5.Mówi ze zajmuje się dzieckiem, i chce walczyć o syna. Tymczasem nie widział go 1,5 miesiąca (nie dał sprostowania na te zarzuty wiec musza być prawdziwe) 6.W oświadczeniu który wrzucił na yotube prosi ja o to żeby rozwiązać sprawę w sądzie i między sobą (chociaż Joanna odpowiedziała Krolikowskim tylko raz) po czym daje dwa wywiady na jej temat.