Antoni Królikowski chwali się "selfie na środku oceanu", a internauci nie odpuszczają: "Jak tam dzidziuś? Wstajesz w nocy?" (FOTO)

Martwi mnie t... 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 7 Odpowiedz

Jasne, trza pomagać Ukraińcom, ale jest też drugie dno, ich prez. jest marionetką Amerykancow. Na Ukr. są laboratoria i to jest celem Pana P. Poczytajcie, co się na prawdę dzieje. I jakie przywileje mają u nas Ci, co uciekli. Niestety lepsze, niz my.