Antoni Królikowski chwali się wakacyjnym zdjęciem z Izabelą. Romantycznie? (FOTO)

Kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby żonaty facet chwalił się publicznie wakacjami ze swoją kochanką. On formalnie jest wciąż mężem Aśki. Ten niewierny mąż, który zdradził i porzucił żonę przed porodem ma nawet fanów