Sąd ZMIENIŁ WYROK w sprawie Antka Królikowskiego. Aktor zabrał głos

Antek Królikowski doczekał się skrócenia zakazu

Akor został skazany na rok ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na trzy lata. To oznaczało, że aby wrócić za kółko, musiałby ponownie podejść do egzaminu na prawo jazdy. Zgodnie z polskim prawem dzieje się tak, jeśli zakaz prowadzenia auta przekracza 12 miesięcy.

Mecenas aktora złożył apelację od wyroku, w której ubiegał się o zniesienie zakazu dla swojego klienta lub jego skrócenie do roku włośnie. Sukces jest połowiczny.

Sąd Okręgowy w Warszawie w IX Wydziale Karnym Odwoławczym zadecydował, że zakaz zostanie skrócony do dwóch lat . Poprzedni wyrok opierał się na tym, że Królikowski prowadził samochód, będąc pod wpływem marihuany. Sędzia Anna Szymacha-Zwolińska zmieniła jednak argumentację i zauważyła, że aktor był w stanie po spożyciu, a więc dopuścił się wykroczenia.

Antek Królikowski komentuje zmianę wyroku

Regularne stosowanie medycznej marihuany niesie ryzyko utrzymywania się THC we krwi. Teraz już to wiem i daje mi to szanse na korzystanie z leczenia w sposób bardziej świadomy. Wielu pacjentów medycznej marihuany mierzy się z podobnymi problemami. Mam nadzieję, że ten wyrok da im wiedzę, pozwoli korzystać z leczenia, nie narażając się na tak poważne konsekwencje - podsumował.