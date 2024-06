Arkadiusz Tomiak osierocił dwójkę dzieci. Środowisko filmowe zorganizowało ZBIÓRKĘ na pomoc rodzinie

acha 30 min. temu zgłoś do moderacji 43 2 Odpowiedz

dlaczego powinien isc do WIEZIENIA???? tam bedzie zyl na czyjs koszt, ogladal tv, czytal ksiazki lepiej gdyby poszedl do ciezkiej pracy i kazdy zarobiony grosz oddal Rodzinie ktora przez niego jest w rozpaczy, poeinien ciezko pracowac w kopalni, przy robotach ktorych nikt nie chce tym by sie czyms przydal a wiezienie to co rozwiazuje? nic