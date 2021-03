Artur Orzech ostro skomentował swoje odejście z TVP, po czym.. SKASOWAŁ WPIS!

Mysl 14 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Powodem "niedyspozycji" były przekonania pana Orzecha. To jasno wynika ze stosowanego wpisu. Tylko, ze pan Orzech opublikował swój emocjonalny wpis przednskontaktowajirm sie ze swoim adwokatem, ktory zasugerował milczenie medialne, aż do otrzymania wznowienia pisemnego i pewnie zerwania calego kontraktu przez stacje TVP. No cóż nie ma pracy ale może walczyć o odszkodowanie lub bronić sie przed nałożeniem niego kary finansowej. Każdy ma jakiś próg moralny, którego nie przekroczy. Dla pana Orzecha najwidoczniej było to discopolo. Od stresu tez można dostać nagłej niedyspozycji.