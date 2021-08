Autorka nowej książki erotycznej MIAŻDŻY Blankę Lipińską: "Zdobyłam wykształcenie i nie ciągną się za mną SOPOCKIE SKANDALE"

Okazuje się, że Lipińska ma się o co martwić, bo na horyzoncie pojawiła się właśnie poważna konkurencja. Chodzi o debiutancką książkę ukrywającej się pod pseudonimem Lara Kos pisarki. Autorka "Niebezpiecznej transakcji" w rozmowie z portalem Vibez opowiedziała co nieco o swoim dziele, a także zdradziła, co myśli o twórczości Lipińskiej i czy nie boi się, że będzie do niej porównywana...

Już jestem. Jedna z instagramerek napisała recenzję. "Suń się Blania i trzymaj mi piwo. Teraz zobaczysz, jak się pisze erotyki" - to fragment tej recenzji. Niby swoją książką wysłałam taką informację do Lipińskiej - zaczęła. Szczerze? Ja co najwyżej mogę posłać jej spojrzenie pełne wyższości, bo co jak co, ale ja zdobyłam solidne wykształcenie i nie ciągną się za mną żadne sopockie skandale - kontynuowała bez owijania w bawełnę, kwitując: