Babcia Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" WYSTĄPI w "The Voice Senior"!

Od pierwszej chwili przypadli sobie do gustu i tworzą szczęśliwe małżeństwo. Doczekali się już nawet dwójki dzieci.

Wygląda na to, że wkrótce Anita i Adrian mogą mieć w rodzinie kolejną celebrytkę, bowiem babcia Adriana zgłosiła się do programu The Voice Senior. Pani Czesława dysponuje potężnym głosem, który prezentowała już, śpiewając na weselu wnuka. Teraz jej możliwości wokalne ocenią jurorzy talent show Dwójki.