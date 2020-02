Reżyserka "365 dni" nie boi się ocen krytyków? "Myślenie o tym, jakie będą recenzje, nie spędzało nam snu z powiek" (WIDEO)

xyz 19 min. temu zgłoś do moderacji 3 6 Odpowiedz

Nie oglądałam, nie czytałam i nie planuję. Ale jak ktoś chce, to ja nie mam niec przeciwko i jeśli komus się to podoba, to dla mnie to też jest ok. Śmieszą mnie te wszystkie hejty i oceny zanaFCUF, którzy czepiają się tego filmu i książki, tylko dlatego, że czepianie się jest modne, a na co dzień oglądają jakieś głupoty i czytają Mroza albo w ogóle nic.