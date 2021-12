Barbara Kurdej-Szatan odpiera zarzuty o ocieplanie wizerunku i POUCZA fankę: "Potrafię przeprosić. Fajnie, gdyby INNI TEŻ POTRAFILI"

xyz 15 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Jak zawsze butna Baśka. , A co do wspierania jakieś fundacji to tylko PR, zawsze tak jest , jak coś pójdzie nie tak to celebryci wrzucaja kasę na jakąs fundację , że niby tacy wrażlwi i współczujący. Bąśka, poznaliśmy Twoją wrażliwość jak nazwałaś polskich żółnierzy mordercami. Do tej pory jak Cie widzimy w reklamach to natychmiast przełączamy program. Stałas się dla nas personą non grata. Nie chcemy Cię i żadne , nawet najlepsze PR tego co powiedziałaś nie wykreśli z naszej pamięci. Koniec propka.