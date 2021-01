Baron jednak nie poleciał z Blanką na wakacje... Marznie w Polsce i gra na woku

anka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ona jest w moim wieku, ale jak patrzę na nich to się zastanawiam co to za cringe. Na serio! To wszystko jest takie jakieś przaśne, że jak oglądam to mam uczucie zażenowania. Te stylizacje, te zdjęcia, takie iiiiiii