Blanka Lipińska w ekstazie po przylocie na Malediwy: "KOSMOS! Można sobie popatrzeć na rybki"

"Wakacyjne spamowanie" dołączyło w ciągu ostatnich miesięcy do stałego repertuaru instagramowych relacji Blanki Lipińskiej . Wszystko zaczęło się od egzotycznego wypadu z Baronem do luskusowego greckiego resortu w lipcu zeszłego roku. Mimo że związek autorki "pisanego porno" i jurora The Voice przeszedł już (ponoć) do historii, Blania nie zamierza najwyraźniej rezygnować z ich wspólnych tradycji.

Muszę Wam pokazać ten kosmos. To jest chyba najlepsze miejsce, w jakim byłam. (...) Można sobie popatrzeć na rybki, pewnie jakieś tam są - zachwyciła się szklanymi panelami w podłodze. - Widoczek, wiadomo, po to się przyjeżdża na Malediwy, po te widoczki. Ogromna wręcz łazienka z piękną wanną. Co prawda jest tak duża, że nie będę dosięgać nogami, więc będę lekko tonąć, ale trudno, jakoś to przeżyję. Jest prysznic, też z widokiem. To jest nieprawdopodobne, że takie piękne miejsca istnieją. (...) O Boże, patrzcie ile rybek - odnotowała celebrytka, wychodząc z powrotem na taras.