Bartosz Gelner ROZPŁYWA SIĘ nad Anitą Werner i Martą Kuligowską: "Nie mogę przestać patrzeć na te panie"

Głównym motywem oglądania programów informacyjnych jest chęć dowiedzenia się, co najistotniejszego wydarzyło się podczas mijającego dnia. Bartosz Gelner zdradził, że od lat jego ulubionym serwisem pozostają "Fakty" emitowane na antenie stacji TVN. Chętnie zasiada przed telewizorem, ale nie tylko dlatego, by zapoznać się z aktualną sytuacją w kraju i na świecie...

Bartosz Gelner w odważnych słowach o prezenterkach informacyjnych

Bartosz Gelner jest pod ogromnym wrażeniem prezenterek przekazujących najistotniejsze wydarzenia i przeprowadzających rozmowy z czołowymi polskimi politykami. Ich doświadczenie, prezentowana klasa, a zarazem walory estetyczne skłoniły go do nieoczywistych przemyśleń.

Uwielbiam Martę Kuligowską, Anitę Werner, to są takie moje małe guilty pleasure w "Faktach". Ja nie mogę przestać patrzeć na te panie podające wiadomości. No i oczywiście Piotr Kraśko, ale to jest już inna kategoria - zdradził w rozmowie z reporterką portalu Co za tydzień, tym samym wykazując swoją słabość do blondynek.