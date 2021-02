Beata Tadla wyjeżdża w LUKSUSOWĄ PODRÓŻ POŚLUBNĄ! Dziennikarka nie zamierza oszczędzać

Beata Tadla dość niespodziewanie oznajmiła fanom, że wzięła ślub. 16 lutego dziennikarka zamieściła na Instagramie zdjęcia z wydarzenia i pokazała, jak prezentowała się w białej sukni. Szczęśliwa celebrytka przytula się na fotografiach do swojego świeżo upieczonego męża Michała , z którym zaręczyła się w sierpniu ubiegłego roku, czyli zaledwie 2 miesiące po tym, jak rozstała się z biznesmenem o imieniu Rafał , z którym to to spotykała się przez 2 lata...

Tadla zarzeka się, że jej obecny związek nie będzie medialny i tym razem nie ma zamiaru wyznawać ukochanemu miłości na okładkach kobiecych pism (jak robiła to z Jarosławem Kretem). Celebrytka uchyliła jednak rąbka tajemnicy dotyczącego najbliższych planów i w rozmowie z Plejadą wyznała, że wybiera się w podróż poślubną na Malediwy. Beata i Michał spędzą w tropikalnym raju 10 dni, co nie należy do najtańszych przyjemności. Cena pobytu jednej osoby ma archipelagu waha się od ok. 6 tys. do nawet 26 tys.