Beata Tadla żali się, że pomylono ją z... Beatą K.: "Czy każda Beata kojarzy się teraz z jednym? OGARNIJCIE SIĘ"

Od kilku dni nagłówki portali plotkarskich zdobią kolejne doniesienia o pijackim rajdzie Beaty K. , która z dwoma promilami we krwi mknęła BMW przez Warszawę. Piosenkarka została już przesłuchana i przeprosiła wszystkich za skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, jednak niesmak oczywiście pozostał.

Tadla podkreśliła, że to nie pierwsza taka wiadomość i zaapelowała, aby przestać wrzucać wszystkie Beaty do jednego wora.

Czy każda Beata kojarzy się teraz z jednym? To kolejna taka wiadomość! Ogarnijcie się! - napisała.

Mimo że sytuacja wyraźnie ją wzburzyła, to kilka godzin później próbowała już obrócić ją w żart. Najpierw opublikowała zdjęcie z wyjścia na miasto z mężem, z którym, wyraźnie w lepszych humorach, fotografowała się w odbiciu wystawki z butelkami alkoholu. Następnie zapewniła jednak, że, w przeciwieństwie do Beaty K., wraz z ukochanym poprosili o pomoc w powrocie do domu.