Bedoes przekazał 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH na pomoc Ukrainie. "Nie udawajmy, że to się nie dzieje"

Don Put 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Jestem przeciwnikiem wojny,natomiast już teraz w Warszawie jest tak dużo Ukraińców,że w każdym sklepie czy to sklep mały czy duży to sami ze wschodu. Proszę nie piszcie ,że Polak wydziwia i nie chce pracować bo to jest nieprawda, natomiast prawdą jest ,że czy to mały prywaciarz czy duza firma (też zresztą zawyczaj prywatna)to szukają ludzi na każdy gwizdek. Jestem przerażony,że nie słychać języka polskiego ,a tylko ten ze wschodu.Co do wojny to jestem ciekawy czy oni by tak za nas płakali i pomagali... wątpię! STOP przyjezdnym ze wschodu i ciapatym.