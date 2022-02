Bella Hadid wraca do TRAUMATYCZNYCH przeżyć, wspominając toksyczne relacje: "Wciąż wracałam do mężczyzn i kobiet, którzy mnie WYKORZYSTYWALI"

Lulla 19 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Bez przesady te gwiazdy celebryci celebrytki jak opowiadają o jakiś problemach osobistych i psychicznych to jak koniec świata i jakie przeżycie ale ich stać na leczenie lekarzy i specjalistów a po za tym skoro maja te problemy ze sobą i presję publiczna i oczekiwania itd to po co są w tej branży wycofać się i robić coś innego Ale jej mama to fakt przesadza strasznie chciałaby modelkami były i Sławę miały no i maja coś za coś