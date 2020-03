Ben Affleck i jego młodsza o 16 lat ukochana wracają prywatnym helikopterem z romantycznych wakacji na Kostaryce (ZDJĘCIA)

Ben Affleck od kilku lat toczy batalię o powrót do normalności. Aktor jest alkoholikiem, ale ponoć zmagał się też z uzależnieniem od hazardu i seksu. W 2015 roku jego była już żona, Jennifer Garner, wystąpiła o separację. Chciała w ten sposób ratować dzieci przed wiecznie pijanym ojcem i miała nadzieję, że pomoże to Benowi zrozumieć, że musi się leczyć. Gdy ten wyraził w końcu zgodę, woziła go na kolejne odwyki. Niestety, po każdym z nich aktor na nowo wracał do picia.