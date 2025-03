Ben Stiller stoczył "walkę" ze złośliwą windą na Oscarach 2025. Jest nagranie: "Najmniejszy błąd może skutkować kompromitacją"

zgłoś do moderacji

Wiecie jakie były efekty tego wielkiego szczytu europejskiego, po kłótni w Białym Domu i buńczucznych wpisach na x Tuska i innych europejskich mądrali? Bo jakos cisza w mediach. No to Wam napiszę. Ustalili, że kluczowa kwestia bezpieczeństwa Europy jest sojusz i utrzymanie bliskich wiezi z US. Kurtyna.