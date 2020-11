Ben Watkins z "MasterChef Junior" nie żyje. Miał 14 lat

Kamila 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Nie oglądam tego programu, ale jak przeczytałam tytuł to aż do teraz jak to pisze mam łzy w oczach. To nie ten wiek, nie ten czas ! Ostatnio dziewczynka 16 lat z the voice odeszła, dziś czytam o chłopczyku 14 lat. To straszne! Dużo siły dla rodziców bo takiego czegoś nie można przeżyć. Doceńmy to co mamy bo na tym świecie mało co jest pewne.